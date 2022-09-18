Samsunspor-Sakaryaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor'u ağırlayan Samsunspor, 3 puanı uzatma dakikalarında kaptı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 9 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. Kırmızı Beyazlılar'da Douglas Tanque, yaptığı hat-trickle 3 puanı getiren isim oldu. 9 puanla 6. basamakta kalan Sakaryaspor'un Kabongo Kassongo ve Alim Öztürk (K.K) ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Serkan Odabaşoğlu’nun şutu üstten az farkla auta çıktı

5. dakikada defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo, kaleci Szumski’yi gecemedi.

16. dakikada kornerde topu önünde bulan Boldrin’in şutunu kaleci Furkan 2 hamlede kontrol edebildi.

35. dakikada Novikovas’ın ortasında Boldrin’in şutunu kaleci Furkan kurtardı.

48. dakikada Zeki’nin çalımlardan sonra yaptığı ortaya iyi vuran Novikovas’ın şutu üstten auta gitti.

62. dakikada Yusuf Abdioğlu’nun ortasına iyi yükselen Douglas, Samsunspor’u öne geçirdi. 1-0

74. dakikada Novikovas'ın pasında Douglas 30 metre mesafeden sert bir şutla kendisinin ve takımının 2. gölünü attı. 2-0

80. dakikada kornere iyi yükselen Kasongo'nun şutu filelerle buluştu. 2-1

89. dakikada Sakaryaspor'un kullandığı kornerde Alim'e çarpan top Samsunspor ağlarına girdi. 2-2

90+3. dakikada Fonana'nın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Douglas hem hattrick yaptı hem de takımını öne geçirdi. 3-2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Turgut Doman xx, Abdullah Sarı xx, Ferdi Karadoruk xx

Samsunspor: Szumski x, Zeki Yavru x, Alim Öztürk x, Yusuf Abdioğlu x, Mücahit Albayrak x, Ali Güneren x (Muhammet dk. 83 x), Yusuf Emre x, Harris x (Fofana dk. 58 xx), Boldrin x (Laura dk. 70 x), Nivikovas x (Yunus Emre dk. 83 x), Ahmet Sağat x (Douglas dk. 58 xxxx)

Yedekler: Aykut, Ali, Sarp, Soner, Şener

Teknik Sorumlu: Emre Bayraktar

Sakaryaspor: Furkan Köse x, İsmail Erdoğan x, Donkor x, Çağlayan Menderes x, Ozan Sol x (Burak dk. 61x), Nalepa x (Kravets dk. 73 x), Woolery x (Roshi dk. 73 x), Serkan Odabaşoğlu x (Milosevic dk. 61 x), Hakan Yavuz xx, Hurşit Taşçı x (Emirhan dk. 87 ?), Kassongo xx

Yedekler: Cihan, Hüsamettin, Berkay, Alihan

Teknik Direktör: İlhan Püren

Goller: Douglas (dk. 62, 74 ve 90+3) (Samsunspor), Kasongo (dk. 80), Alim (dk. 89 k.k.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Alim (Samsunspor), Çağlayan, Serkan, Donkor, Nalepa (Sakaryaspor)