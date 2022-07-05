Samsunspor rüya takımı kuruyor

İki sezondur Süper Lig hedefini ıskalayan Samsunspor, bu kez 12'den vurmaya kararlı. Teknik direktörlüğe Bayram Bektaş'ı getiren Kırmızı-Beyazlılar, transferde çok büyük oynuyor. Daha önceki gece Fernando Boldrin'le anlaşmaya vardığını duyuran Karadeniz ekibi, asıl bombaları ise dün patlattı. Kuzey ekibi, Hatayspor'la iki sezondur lige damga vurduktan sonra sözleşmesi sona eren deneyimli golcü Mame Diouf'la her konuda el sıkıştı. Diouf'un birkaç gün içerisinde imza atması bekleniyor. Samsunspor'un forvete hamleleri Diouf'la sınırlı kalmadı. Geçen sezon Menemenspor formasıyla 17 gol atıp, ligi kral olarak tamamlayan Ahmet Sagat da gelecek sezon Samsunspor forması giyecek.

Kimler geldi kimler

Kırmızı-beyazlılar bu sezon ayrıca Gaetan Laura, Yusuf Ensar Poyrazlı, Arvydas Novikovas, Şener Kaya, Amir Emin Arlı, Celil Yüksel, Mücahid Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Jakup Szumski ve Orhan Ovacıklı gibi önemli isimleri de kadrosuna katmıştı.