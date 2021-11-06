Samsunspor-Manisa Futbol Kulübü maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig’in 12’nci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü’nü 65’inci dakikada Fofana’nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
19’uncu dakikada Yasin’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manisa savunması topu son anda uzaklaştırdı.
45+3’üncü dakikada sağdan ceza sahasına inen Orgill’in şutunda defanstan seken top kornere çıktı.
53’üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Landre’nin şutunda top kaleci Nurullah’ta kaldı.
54’üncü dakikada Ali Ülgen pasında ceza saha ön çizgisi üzerinden şutunu çeken Yasin vuruşu üstten auta gitti.
65’inci dakikada ceza sahası önünde Tomane’nin bıraktığı topa sert vuran Fofana, Yılport Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi.
84’üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Nizamettin’in şutu kaleci Nurullah’ta kaldı.
87’inci dakikada Tomane’nin pasında topla buluşan Savicevic’in şutu kaleci Birkan’da kaldı.
Karşılaşma 1-0 Yılport Samsunspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Mehmet Akıncık, Ömer Tolga Güldibi
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Yunus Emre (Dk.79 Barış), Tomane, Bah (Dk.46 Savicevic), Alaaddin (Dk.46 Ali Ülgen), Yasin (Dk.55 Fofana), Diomande, Soner, Hasan, Melih Okutan (Dk.79 Cihan), Osman
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan, Sertaç (Dk.75 Diallo), Ahmet, Nizamettin, Hakan (Dk.75 Kubilay), Orgill, Kouter (Dk.75 Ouambe), Landre (Dk.81 Gakpa), Mehmet, Erhan (Dk.79 Özgür), Okan
GOLLER: Dk.65 Fofana (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Hasan, Yunus Emre, Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Nizamettin, Ahmet, Hakan, Mehmet (Manisa Futbol Kulübü)
KIRMIZI KART: Dk. 67 Orgill (Manisa Futbol Kulübü)