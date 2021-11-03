Samsunspor, Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Genç oyuncu Ali Ülgen, antrenman sonrasında basın mensuplarına, Samsunspor’a bu sezon transfer olduğunu, büyük bir camiada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Takım olarak ligde gidişatlarının iyi olmadığına işaret eden Ali Ülgen, "Bunu düzeltmek bizim elimizde. Bu haftadan itibaren kötü gidişi düzeltmek istiyoruz. Hedefim Samsunspor ile şampiyonluk yaşamak." dedi.

Hedefinin Avrupa’da futbol oynamak olduğunu vurgulayan Ali Ülgen, şöyle konuştu:

"Bu hedefimi Samsunspor’da şampiyonluk yaşadıktan sonra gerçekleştirmek istiyorum. Transfer sezonunda Galatasaray ile adımın anılması beni çok heyecanlandırdı. Yıllarca Galatasaray’da oynadım, oranın altyapısından çıktım. Tabii ki çok isterim ama şimdi Samsunspor’un başarısına odaklandım. İşlerin iyi gideceğini düşünüyorum ve toparlanacağımızı umuyorum. Sonrası sezon sonu konuşulur. Alınan kötü sonuçlar sonrası ister istemez moralimiz biraz bozuk. İyi olamıyoruz çünkü birkaç maçtır kazanamıyoruz. Genç ve tecrübeli çok oyuncumuz var. Genç oyuncular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tecrübeli oyuncular da elinden geleni yapıyor. Manisa FK maçından iyi sonuç alırsak ileriki haftalar için bizim açımızdan daha iyi olacak. Takımın antrenmanda gösterdiği performans ile Fuat Çapa’nın bize olan davranışları çok iyi. Sadece maç kazanamıyoruz. Taraftarımızın bizden beklentisini biliyoruz. Bu maç çok önemli ve evimizde kazanacağımızı düşünüyorum."

Samsunspor’un genç kalecisi Alp Tutar ise sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını dile getirerek, "Bu hedefimiz hala duruyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda bazen her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Takım için de kulüp için de herkes taşın altına elini koyuyor. Kötü gidişatı düzeltmek için her gün çalışıyoruz. İnşallah oynayacağımız ilk maçla çıkış yakalarız." ifadesini kullandı.

AA