Samsunspor - Manisa FK canlı izle

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, deplasmanda zirve yarışındaki en ciddi rakibi Yılport Samsunspor karşısında önemli bir sınav veriyor. Zorlu müsabaka şampiyonluk iddiasıyla kurulan iki ekibin güç gösterisine sahne olacak.

İlk 5 haftada puan kaybı yaşamayan 15 puanlı Manisa temsilcisi, 2 puan altındaki takipçisini yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 18 golle grubun en skorer takımı konumunda. Samsunspor'un 12 golü bulunuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor.

Manisa ekibinde geçen hafta sakatlanarak kaval kemiğinden ameliyat olan Volkan Okumak kadroda yer almıyor.