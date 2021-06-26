Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nurullah’a Göztepe ’nin ilgisini bildiklerini, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ’yle ilgili de duyumları olduğunu kaydetti.

Nurullah’ın kumaşının iyi olduğunu bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Eğer satacaksak, bizi mutlu edecek parayı görmeden asla olmaz. Çünkü bu sene Nurullah’a ihtiyacımız var. Geçen sene istediğimiz performansı veremedi. Bu sene kendisiyle hocamız görüşüyor. Bizlere de söz verdi. Bu sene daha iyi sezon geçirecek. Samsunspor’un ölüsü şampiyonluğa oynar. Böyle bir durumda iyi bir tutanın, iyi bir de atanın olduktan sonra şampiyonluk zaten yüzde 60-70 gelir. Geri kalanı da takım oyunu. Nurullah konusunda başımızı döndürecek bir teklif gelmezse, kalecimizle yola devam edeceğiz. Çünkü 4 yıllık daha kontratımız var." ifadelerini kullandı.

Nurullah’a bugüne kadar resmi bir teklif gelmediğini de vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Beni bir menajer aradı, ’Beşiktaş’a verir misiniz?’ dedi. Önce, ’750 bin avro.’, sonra da ’1 milyon avro.’ dedi. Ben de Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu’nu 1 sene oynattığını ve 9 milyon avroya satmayı düşündüğünü söyledim. Beşiktaş 9 milyon avro aldığında benim kalecimi istiyorsa, bana iyi bir rakam verecek. Çünkü Nurullah’ı çok daha iyi bir fiyata satabilir. Biz inanıyoruz. İnsanlar bizi Anadolu takımı, paraya muhtaç olarak görüyor. Ben de buradan söyleyeyim. Samsunspor’un artık zengin bir sahibi var. O nedenle oyuncularımızı fırsat bulduğumuzda veririz, fırsat bulmadığımızda vermeyiz. Çünkü elimizdeki oyunculara bizim de ihtiyacımız var. Samsunspor gelecekte inanılmaz bir takım olacak. O nedenle bugün alacağımız konuşulan paralar bizi hiç mutlu etmiyor. Biz oyuncumuzu bu sene o rakamlarla asla satmayız."

SAMSUN (AA)