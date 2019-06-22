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Samsunspor kongresi ertelendi

Samsunspor kongresi ertelendi

22 Haziran 2019, Cumartesi 15:27
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Samsunspor kongresi ertelendi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Kulübü'nün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, kulüp görevlileri, hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı. Görevliler, kulübün 910 üyesi bulunduğunu, kongrenin yapılabilmesi için en az 456 üyenin katılması gerektiğini belirtti. Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi.

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