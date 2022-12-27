Samsunspor kamp kadrosu belli oldu

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu açıklamada, “Takımımızın kamp yeri ve kadrosu belli oldu. 30 Aralık’ta Antalya’da konaklayacaktır. Kampta Ahmet Sağat, Ali Kaan Güneren, Ali Taha Demir, Ali Ülgen, Alim Öztürk, Aykut Özer, Antonio Mendes (Tomane) Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Cihan Kahraman, Douglas Tanque, Enes Albak, Gaetan Laura, Jakup Szumski, Kadeem Harris, Moryke Fofana, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır, Osman Çelik, Sarp Ekinci, Soner Gönül, Şener Kaya, Taha Tosun, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Emre Gültekin ve Zeki Yavru yer alacaktır. Sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı ve Berk Taşkın ise tedavileri devam ettiği için kamp kadrosunda yer alamayacaklar” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi bulunan fakat kadro dışı bırakılan Aryvdas Novikovas ile sözleşmesi bulunan fakat lisansı çıkartılmayan Ismael Diomande kamp kadrosuna alınmadı. Sözleşmesi bulunan fakat sezon başında lisansı çıkartılmayan Tomane ise Antalya’daki kamp kadrosuna dahil edildi.

İHA