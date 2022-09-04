MENÜ

Samsunspor ile Manisa FK 5. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig’in 4. Haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ile Manisa FK tarihlerinde 5. kez birbirlerine rakip olacaklar.

04 Eylül 2022, Pazar 16:15 Son Güncelleme:
- A +
Samsunspor ile Manisa FK 5. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Manisa FK, daha önce 4 kez birlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Samsunspor kazanırken, 1 maçı da Manisa FK kazandı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 2 maçta ise Samsunspor 1 maçı kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, daha önce 4 kez karşılaştığı Manisa FK’ya toplam 6 gol atma başarısı gösterdi. Manisa FK ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı. 5 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – Manisa FK karşılaşmasını Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem üçlüsü yönetecek.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...