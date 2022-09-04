Samsunspor ile Manisa FK 5. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Manisa FK, daha önce 4 kez birlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2’sini Samsunspor kazanırken, 1 maçı da Manisa FK kazandı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan 2 maçta ise Samsunspor 1 maçı kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Samsunspor, daha önce 4 kez karşılaştığı Manisa FK’ya toplam 6 gol atma başarısı gösterdi. Manisa FK ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı. 5 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – Manisa FK karşılaşmasını Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem üçlüsü yönetecek.

İHA