Samsunspor ile Keçiörengücü yenişemedi

Süper Lig için mücadele eden Samsunspor, Keçiörengücü'nün konuğu oldu. Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken Başkent temsilcisi, 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarına girilirken, Karadeniz ekibinde sahneye Nadir Çiftçi çıktı. Tecrübeli oyuncu, 89. dakikada kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi. Ancak yıldız oyuncunun attığı bu gol geri dönüş için yeterli olmadı. Bu sonuçla Karadeniz ekibinin yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.