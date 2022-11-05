Samsunspor ile Göztepe daha önce 38 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 10’unu Samsunspor, 20’sini Göztepe kazandı. İki takım arasında oynanan 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun’da oynanan maçlarda Karadeniz temsilcisi 7, İzmir temsilcisi 8 galibiyet aldı. İki takım arasında Samsun’da oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz temsilcisi bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 17 puan toplayabildi. Rakip filelere 16 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Ege temsilcisi Göztepe ise bu sezon çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 14 puan toplayabildi. Rakip filelere 10 gol atan sarı-kırmızılılar, kendi kalesinde ise 9 gol gördü.

Göztepe bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3’te mağlubiyet yaşadı. Deplasmanda 3 gol atabilen Göztepe, kendi kalesinde ise 6 gol gördü. Samsunspor ise kendi sahasında oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsun’daki maçlarda rakip filelere 8 gol gönderen Samsun temsilcisi kendi kalesinde ise 6 gol gördü.

6 Kasım Pazar günü saat 16.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Murat Erdoğan, Suat Göz ve Mert Bulut hakem üçlüsü yönetecek. (İHA)