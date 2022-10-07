Samsunspor ile Gençlerbirliği 46. randevuda

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Samsunspor, yarın evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım daha önce 45 kez resmi müsabakada birbirlerine rakip oldu.

Bu maçların 16’sını Gençlerbirliği, 12’sini de Samsunspor kazanırken, 17 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 takımın Samsun’daki mücadelelerinde Samsunspor 8, Gençlerbirliği 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Samsun’da oynanan 7 mücadelede ise takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Gençlerbirliği geride kalan haftalarda ligde 6 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 6 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen başkent temsilcisi, kalesinde ise 10 gol gördü. Ankara temsilcisi bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Ev sahibi Samsunspor ise bu sezon ligde 7 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol gönderen Samsun temsilcisi, ağlarında 7 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 3 maçta 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederek istikrarsız bir görüntü çizdi.

8 Ekim Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak ve Bersan Duran hakem üçlüsü yönetecek.