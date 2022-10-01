Samsunspor ile Bandırmaspor 11. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Bandırmaspor daha önce 10 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 4’ünü Bandırmaspor, 2’sini de Samsunspor kazandı. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ile Bandırmaspor, Balıkesir’de birbirlerine 5 kez rakip oldular. Bu karşılaşmaların 3’ünü Bandırmaspor kazandı, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor deplasmanda hiç galip gelemedi. 2 takım arasında oynanan maçlarda Samsunspor rakibine 9 gol atarken, Bandırmaspor ise Samsunspor filelerine 10 gol gönderdi.

Karşılaşma öncesi Samsunspor 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplama başarısı gösterdi. Bandırmaspor ise 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

2 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Yiğit Arslan, Deniz Turgut ve Sezgin Çınar hakem 3’lüsü yönetecek.

SAMSUN (İHA)