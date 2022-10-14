Samsunspor ile Altınordu, 21. randevuya çıkıyor

Samsunspor ile Altınordu daha önce 20 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Samsunspor 10 kez, Altınordu 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir’de oynanan karşılaşmalarda da Karadeniz temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor. İzmir’deki 10 maçın 6’sını Samsunspor kazanırken, Altınordu yalnızca 1 kez kazanabildi. İzmir’deki 3 maçta ise taraflar puanları paylaştı.

Altınordu, Samsunspor ile oynadığı maçlarda rakip fileleri toplam 17 kez havalandırdı. İzmir temsilcisi bu gollerin 6’sını kendi sahasında oynadığı maçlarda kaydetti. Samsunspor ise Altınordu’ya toplam 30 gol atma başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar 30 golün 16’sını İzmir’de oynadığı maçlarda kaydetti.

8 haftası geride kalan ligde Samsunspor bu sezon oynadığı 8 lig karşılaşmasında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayabildi. Rakip filelere 11 gol atan Samsun temsilcisi, kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Altınordu bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. Altınordu oynadığı maçlarda 7 gol atarken, kendi kalesinde ise 12 gol gördü.

15 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Tarık Göldal, Cemal Alpay ve Emrah Ünal hakem üçlüsü yönetecek. (İHA)