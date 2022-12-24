Samsunspor ile Adanaspor daha önce 54 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 19’unu Samsunspor, 20’sini ise Adanaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 15 maç da beraberlikle sonuçlandı. Samsun’daki maçlarda Samsunspor’un 14 galibiyeti bulunurken, Adanspor’un 3 galibiyeti bulunuyor. Karadeniz'deki 10 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Adanaspor bu sezon ligde 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 18 puan toplayabildi. Rakip filelere 26 gol gönderen Adanaspor, kendi kalesinde ise 28 gol gördü. Deplasmanda 8 maça çıkan Adanaspor, bu maçlarda galibiyet yüzü göremezken sadece 2 puan toplayabildi.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 29 puan toplayabildi. Rakip filelere 26 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 14 gol gördü. İç sahada 8 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

25 Aralık Pazar günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Deniz Kayatepe, Oğuz Kaan Çalışır ve Bersan Duran hakem üçlüsü yönetecek. (İHA)