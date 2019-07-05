Samsunspor, Guido Koçer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Bu sabah önce sağlık kontrolünden geçen Guido Koçer, daha sonra Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar’ın da katıldığı törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Bu sezon 3’üncü transferimizi gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır Türkiye ve ondan önce Almanya’da başarıyla kariyerini devam ettiren bir oyuncu. Sezon başında söylediğimiz nokta atışı transferlerimizden bir tanesi. Görüşmelerimiz olumlu neticelendi ve Samsunspor’da oynamaktan çok mutlu olacağını belirtti. Ailemize hem karakter olarak hem de oyun kalitesi olarak çok değerli bir birey katmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Menajer Uyar: “Sayıdan çok kaliteye odaklandık”

Guido Koçer’in takımın gücüne güç katacağını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar ise, “Bu sene sayıdan çok kaliteye odaklandık. Çünkü elimizde geçen seneden bir takımımız var. Önceki sezon 73 puan aldık ama şampiyon olamadık. Eksik yerlerdeki analizlerimizi iyi yaptık. Bu sene de nokta transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Guido Koçer’in de gücümüze güç katacağını düşünüyoruz. Takımımız bu sene inşallah şampiyonluğa koşarken Guido Koçer’in de bize katkısı olacağını düşünüyoruz. İnşallah herkesin keyif alacağı, iyi mücadele eden Samsunspor’u bu sene 25 bin kişiyle ‘dolu dolu izleriz’ diye düşünüyorum. Guido Koçer’in de bu şampiyonluğa katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Koçer: “Samsunspor’un yeri burası değil”

Guido Koçer de imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyimi vereceğimin bilinmesini isterim. Bu kulübün bir planı var. Samsunspor’un yeri burası değil. Biz hep beraber benim de verebileceğimin en fazlasıyla bu kulübü üst liglere taşımak durumundayız. Bunun savaşını vermek için buradayım. Almanya’da dolu tribünlere karşı oynadım. Ben de o taraftarın önünde keyifle oynuyordum. Fakat Türkiye’deki daha önceki takımlarımda bu taraftarları yakalayamadık. Samsun’daki taraftarlar da çok fazla ve kalabalık şekilde maçları izliyorlar. Bu da beni motive edecek ve ben de bundan çok büyük mutluluk duyacağım.” (İHA)