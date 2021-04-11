4 maçlık 3 puan hasreti sonrasında Tuzlaspor'u deviren Samsunspor, dün Balıkesirspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın başında organize ataklarla rakip ceza sahasına girmeye çalıştı. 28'de Samsun atağında Mücahit'in ortasında Veli'nin şutu üst direğe takıldı. 41'de Yasin Öztekin'in pasında Gökhan Karadeniz'in şutu auta gitti. 60'ta Djedje, bu kez fırsatı değerlendiremeyen isim oldu.

65'te kaleciyle karşı karşıya kalan Hamroun'un şutunu kaleci Atilla güçlükle çıkardı. Maç başından beri oyunun tek hakimi olan Ertuğrul Sağlam'ın öğrencileri, aradığı golü 75'te buldu. Kullanılan korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Veli'nin şutu ağlara gitti: 1-0.

Yerlerini korudular

Galibiyet serisini 2'ye çıkartan Karadeniz temsilcisi, puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki yerini korumayı başardı. Zirve takibini sürdüren Samsunspor, gelecek hafta Menemenspor deplasmanına çıkacak.