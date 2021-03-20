Bir tarafta sezona, 'Süper Lig' parolasıyla giren ve bu hedef doğrultusunda ligde sadece 3 mağlubiyet alan Samsunspor, diğer tarafta ise son 3 maçını da kaybetmesine rağmen liderliği bırakmayan sezonun flaş ekibi Giresunspor... 1. Lig'de bu akşam Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak, aynı zamanda bu karşılaşma liderlik mücadelesi olacak. Ev sahibi Samsunspor kazanırsa, Çotanaklar'dan zirveyi kapacak, Yeşil Beyazlılar derbiden galibiyetle ya da beraberlikle ayrılırsa liderliği bırakmayacak.

Samsunspor-Giresunspor maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve Ümit Öztürk'ün yöneteceği Samsunspor-Giresunspor mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Samsunspor-Giresunspor maçı öncesi son dakika

Ligde topladığı 51 puanla ikinci sırada yer alan Yılport Samsunspor, üç maçtır galibiyet hasreti çekiyor. Geçen hafta Altınordu deplasmanında 9 kişi kalmasına rağmen puan almayı başaran Kırmızı Beyazlılar, GZT Giresunspor’u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak.

Rakibi gibi üç maçlık kazanma özlemi bulunan GZT Giresunspor ise bu periyotta Altay, Ümraniyespor ve Bandırmaspor’a mağlup oldu. Yeşil Beyazlılar, Samsun’da alacağı puan ya da puanlarla ilk basamaktaki yerini korumanın hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona ermişti.