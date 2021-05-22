Samsunspor geri dönüş peşinde

Adana Demir ve Giresun'la aynı puanda olmasına rağmen averajla rakiplerinin gerisinde kalarak direkt Süper Lig bileti alamayan Samsun, Play-Off'ta şansını arıyor. Sezon başından bu yana Süper Lig hedefiyle oynayan Kırmızı-Beyazlılar 90+1’de Gökhan Alsan ile penaltı kaçırdığı yarı final İlk maçında Altınordu'ya 1-0 mağlup olmuş ve hayal kırıklığı yaratmıştı. İki takımın da final için mücadele edeceği bu akşamki kritik kapışma nefesleri kesecek.

Hasret büyük

Rövanş öncesinde ipleri elinde bulunduran İzmir ekibi, en son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. Altınordu, Samsun engeli sonrasında finalde de rakibini devirirse, 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek. Karadeniz devi ise lig genelindeki performansını taçlandırarak, son olarak 2011-12 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 10 senelik aranın ardından geri dönmeyi amaçlıyor.