Samsunspor, genç yıldızda muradına erdi!

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın son yıllarda genç futbolculara gösterdiği ilgi ve takıma kazandırma projesi kapsamında, birçok Avrupa kulübünün gelişimini yakından izlediği Alpaslan Tahsin de Yılport Samsunspor altyapısına transfer edilmiş; ancak gecen sezon covid-19 nedeniyle genç oyuncu oynama şansı bulamamıştı.

Gençlere yönelik büyük ilgi ve eğitimin verilmesinde önemli rol oynayan Yılport Samsunspor Akademi Direktörü Yücel Uyar'ın da yakından izlediği Alpaslan Tahsin, bürokrasi işlemlerinin tamamlanmasıyla U19 kadrosuna dahil edildi.

Spor ve eğitimi aynı anda başarıyla sürdüren Alpaslan Tahsin bir çok Avrupa ülkesindeki takımın yakın takibinde ancak Tahsin ,önce eğitim sonra çok çalışma felsefesiyle Samsunspor gibi önemli köklü bir kulüpte bu kariyerine başlamaktan dolayı çok mutlu oldugunu sık sık dile getirmişti.