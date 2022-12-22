Samsunspor, Fernando Boldrin ile yollar ayrıldı

Sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen ve yıllarca Spor Toto Süper Lig ’de mücadele eden Fernando Boldrin ile Samsunspor'un yolları ayrıldı. Uzun süredir Aryvdas Novikovas ile birlikte kadro dışı konumunda bulunan Boldrin, bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmasını sürdürüyordu.

Kırmızı-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, “Futbolcumuz Fernando Boldrin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Fernando Boldrin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki Fernando Boldrin, bu sezon Samsunspor formasıyla 8 maçın tamamında ilk 11’de çıkmış ve 2 asist yapma başarısı göstermişti.



