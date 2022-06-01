Samsunspor Ersan Parlatan ile prensip olarak anlaştıklarını açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayarak play off'a katılma hakkını kaybeden ve gelecek sezon da 1. ligde mücadelesine devam edecek olan Samsunspor, teknik direktörlük konusunda Ersan Parlatan ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Karadeniz ekibi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kulübümüz, teknik direktör konusunda Ersan Parlatan ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Atakaş Hatayspor, Göztepe ve son olarak Konyaspor 'da İlhan Palut'un yardımcılığını yapan Ersan Parlatan'ın ekibinde 1 İtalyan Yardımcı Antrenör, 1 İtalyan Kondisyoner ve 1 Alman Kaleci Antrenörü de yer alacaktır.

Kulübümüz ayrıca 1 Türk kaleci antrenörü, 1 Türk kondistoner ve 4 analizci ile sözleşme imzalamıştır.