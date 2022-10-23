Spor Sektörü Derneği tarafından düzenlenen ‘Emin Kar’sız 1 Yıl’ başlıklı anma gecesinde Samsunspor efsanesi Emin Kar, vefatının 1’inci yılında anıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede birçok önemli isim gönderdikleri videolarla Emin Kar ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Kariyeri boyunca Samsunspor’dan başka takım forması giymeyen, 20 Ocak 1989’daki kazada felç kalarak hayatının geri kalan kısmını tekerlekli sandalyede geçirmek zorunda kalan Emin Kar, idari menajer, genel kaptan, başkan yardımcısı ve Kulüp Başkanı olarak 40 yıl boyunca Kırmızı-Beyazlı camiaya hizmet etti. Emin Kar’a vefa borcunu bir nebze olsun ödemek için düzenlenen programa yoğun bir katılım sağlandı.