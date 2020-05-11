Samsunspor efsaneleri: Serkan Aykut & Ertuğrul Sağlam!

Birisi Samsunspor Tarihinin Kralı, diğeri ise 12 senesini hem hoca hem oyuncu olarak Samsunspor'a veren bayrak isim... Bir Kulüp İki Efsane'de bu hafta Serkan Aykut ve Ertuğrul Sağlam Sizlerle! Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu Bir Kulüp İki Efsane'de bu hafta Süper Lig özlemi çeken Samsunspor'un efsanelerini inceledik!

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