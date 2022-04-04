Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı

Ligde en fazla transfer yapan takım konumunda bulunan Samsunspor, devre arası transfer sezonunda da 6 yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sezon başı 'şampiyonluk' parolası ile yol koyulan kırmızı-beyazlılar alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle Play-Off hattına girmeye çalışırken, kış transfer sezonunda yaptığı transferlerden ise umduğunu bulamadı. Karadeniz temsilcisi son olarak kendi sahasında ilk 6 rakiplerinden Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Samsunpor'da 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı

Samsunspor devre arası transfer sezonunda KV Mechelen’den stoper Sheldon Bateau, Oud-Heverlee Leuven U21’den sağ bek Talha Ulvan, Almanya 3. Lig takımlarından Viktoria Berlin’den orta saha Tolcay Ciğerci, Darmstadt 98 U19’dan kenar forvet Ensar Arslan, Viktoria Plzen’den sağ kanat Joel Kayamba (kiralık) ve Ujpest’ten forvet Junior Tallo’yu (kiralık) kadrosuna kattı. Sheldon Bateau 10 maçta 900 dakika görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. Talha Ulvan 1 maçta 71 dakika oyunda kalırken, Tolcay Ciğerci 5 maçta 176 dakika forma giydi. Joel Kayamba 7 maçta 258 dakika süre alan isim oldu. Junior Tallo 6 maçta 288 dakika, Ensar Arslan ise 3 maçta 16 dakika forma giydi. Samsunspor devre arasının ardından 10 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atma başarısı gösterirken, kışın yaptığı 6 transferin 2'sinden sadece 1'er asist katkısı aldı. Atılan 17 golün tamamında eski oyuncuların imzası yer aldı.

Devre arası transferlerden en çok katkı alan Eyüpspor

Ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlardan Ankaragücü ve BB Erzurumspor devre arasında transfer yapmadı. Ümraniyespor 4, İstanbulspor ise 2 transfer yapmasına rağmen bu oyunculardan skor katkısı alamadı. Devre arasında 4 oyuncu transfer eden Bandırmaspor’da Milutin Osmanij süre aldığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Kış transfer sezonunda 10 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Eyüpspor’da ise Galatasaray ’dan kiralanan Oğulcan Çağlayan 7 maçta 3 gol, Dinamo Kiev’den kiralanan Gerson Rodrigues 1 maçta 1 gol, 1 asist ve Vorskla Poltava takımından kiralanan Oliver Thill de 1 maçta 1 asist yaparak takımına katkı sağladı.

İHA