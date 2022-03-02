Samsunspor deplasmanda kayıp

Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alırken, deplasmanda çıktığı maçlarda ise galip gelmekte zorlandı. Karadeniz temsilcisi bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak potansiyel 39 puanın 27’sini hanesine yazdırdı. Deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çizen Samsunspor, dışarıda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak potansiyel 36 puanın 24’ünü kaybetti.

Kırmızı-beyazlılar bu sezon deplasmanda sadece küme düşme potasında yer alan Denizlispor ’u 3-2, Altınordu ve Balıkesirspor’u da 2-0 mağlup etti. Samsunspor ayrıca Eyüpspor, Keçiörengücü ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi bu sezon dışarıda oynadığı Kocaelispor, Bursaspor , Menemenspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ümraniyespor’a yenildi.

Samsun temsilcisi ligde bundan sonra oynanacak 11 karşılaşmanın 6’sını deplasmanda yapacak. Kırmızı-beyazlılar bu seride sırasıyla B.B. Erzurumspor, Manisa FK, Adanaspor, Ankaragücü, Boluspor ve Tuzlaspor ile karşılaşacak.

İHA