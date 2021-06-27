Kırmızı-Beyazlılar’ın gündemine son gelen isim İsveçli Denni Avdic oldu. 32 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilenen Karadeniz ekibi transferde önemli mesafe kat etti. Keçiören’inde listesinde bulunan futbolcunun menajeri Bekir Gürcan önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Tarz olarak Altaylı Paxiao’ya benzetilen Avdic, son olarak ülkesinde Vasalund’da forma giydi. Hollanda’da uzun yıllar ter döken futbolcu, AZ Alkmaar, Heracles Almelo, Zvolle gibi takımlarda da top koşturdu.