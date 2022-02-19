Samsunspor - Denizlispor maçının hakemi değişti

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, yarın saat 13.30'da başlayacak mücadelede Denizlispor 'u ağırlayacak. Bu karşılaşmanın hakemi daha önce Onur Özütoprak olarak duyurulmuştu. Ancak TFF, söz konusu maçta değişikliğe gitti.

Yeni görevlendirmeye göre müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Uygar Aydın / İSTANBUL (İHA)