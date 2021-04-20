1.Lig'de ilk ikiye girip direkt Süper Lig 'e çıkmayı hedefleyen Samsunspor hafta içinde Menemen deplasmanından 2-2'lik skorla dönünce averajla Adana Demirspor'un gerisinde kalmıştı. Son 3 haftaya girilirken sonuna kadar şansını sürdürmek isteyen Kırmızı-Beyazlılar dün Bursaspor 'u 4-1 yendi, zirveyle farkı 2 puana indirdi. 2'de Savicevic'in pasında Yasin ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 37'de Mücahit'in vuruşu kaleci Canberk'ten sekti, üst direkten döndü. 45+1'de Hamroun serbest vuruşta topu ağlara gönderdi: 2-0. 54'te Mücahit'in pasında Coureur farkı 3'e çıkardı. 82'de Onur konuk ekibin tek sayısını kaydederken, 90+4'te Yasin'in pasında Gökhan Alsan skoru belirledi: 4-1.
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