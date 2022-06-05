Samsunspor, Bayram Bektaş ile anlaştı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Samsunspor, geçen sezon teknik direktör olarak sırasıyla Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa ile çalışmış, sezonun son 6 maçında takımın başında akademi direktörü Yücel Uyar görev yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Byram Bektaş ile yaptığı görüşmeler sonucu 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'ın imza töreni 8 Haziran Çarşamba saat 14.00'da Nuri Asan Tesislerimizde gerçekeleşecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.