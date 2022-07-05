Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım fikstürü değerlendirdi. Fikstürün hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Yıldırım, “İyi bir fikstür çektiğimize inanıyorum. İlk hafta İzmir deplasmanında Altay ile oynayacağız. Samsunspor bu sene işi garantiye almak için çok erken transfer dönemine girdi. Gerekeni yapıyor arkadaşlarımız. İyi bir takım oluşturduk. Bu sezona Bayram Bektaş ile başlıyoruz. Hemen hemen her mevki için yeni bir transfer yaptık. Samsunspor’un birçok ismi değişmiş olacak. Oyuncuları alırken en önemli kriterimiz, oyuncu yeteneğiyle gelir ama karakteriyle kalır. Karakterli oyunculara çok önem verdik. Bu ligde takım olmak çok önemli. Geçen sene bunu yapamadığımızı gördük ve sonuçta da ligde bulunduğumuz yer beni şaşırtmadı. Bu sene aksine karakterli oyuncularla yola başlıyoruz. Takıma ve oyunculara inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor’a yakışacağını düşünüyoruz. Kurtuluş Savaşı, Samsun’da başladı. Biz de bu sezonu bu ligden kurtuluş sezonu olarak görüyoruz. Önümüzdeki sezon kura çekiminde bu salonda olmak istemiyoruz. Büyük Samsunspor taraftarına verdiğim sözü inşallah bu sene tutacağım. Bize destek versinler. Bizim için çok önemliler. Şehirle kulübün birleşmesi gerekiyor. Ben başkan olarak bu sene görevimi yerine getirdim, bundan sonrası taraftarımızda. Güzel bir fikstür çektik” diye konuştu.

“Bir santrfor ve bir sağ bek alacağız”

Transfer konusunda da konuşan Yüksel Yıldırım, “Diouf bize önerildi ama biz almayı düşünmüyoruz. Fransa’dan iyi bir santrfor aldık. Bu hafta inşallah imzasını atacağız. Oyuncuyla anlaştık. Yabancı bir santrfor geliyor ve bir de sürpriz sağ bek olacak. Görüşüyoruz. Bu hafta içinde bitebilir. 2 oyuncu alarak transferi tamamlamış olacağız. İnşallah Bolu’daki 2. etap kampına tam kadro olacağız. İlk kez bu kadar hızlı transfer yaptık. Bedeli belki biraz ağır oldu. Bu sene devre arasında mümkünse transfer yapmayacağız. Eğer bir sakatlık olmazsa, bu kadroyla sezonu bitirmek istiyoruz. Ancak B planımız da hazır. Bayram hocamızın tavsiyesi doğrultusunda gerekeni yaparız” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)