Samsunspor - Ankaraspor maçı canlı
Şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor TFF 1. Lig'de 33. hafta maçında düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile mücadele ediyor. Samsunspor mücadeleyi kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, Samsunspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı. Karşılaşamada yaşanan gelişmeleri canlı aktarıyoruz.
TFF 1. Lig'de heyecan dorukta. Samsunspor 33. hafta maçında Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor. Samusunspor kalan maçlarını kazanarak ilk iki sırada yer alan Giresunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor.
Maç başladı
Samsunspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Maçın 11'leri
Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Göhan, Savicevic, Guido, Yasin, Nadir
Ankaraspor: Osorio, Ali, Gökhan, Umar, Mahmut, Erdem, Mudimu, Samed, Bodul, Barış, Pedersen
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Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Son 2 haftada direkt Süper Lig’e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.
Samsunspor’da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.