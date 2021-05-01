Samsunspor - Ankaraspor maçı canlı

TFF 1. Lig'de heyecan dorukta. Samsunspor 33. hafta maçında Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor. Samusunspor kalan maçlarını kazanarak ilk iki sırada yer alan Giresunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Samsunspor küme düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor.

SAMSUNSPOR ANKARASPOR CANLI

Maç başladı

Samsunspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndaki müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Mücadele TRT1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçın 11'leri

Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Djedje, Göhan, Savicevic, Guido, Yasin, Nadir

Ankaraspor: Osorio, Ali, Gökhan, Umar, Mahmut, Erdem, Mudimu, Samed, Bodul, Barış, Pedersen









Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Son 2 haftada direkt Süper Lig’e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.

Samsunspor’da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.