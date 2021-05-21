Uzun yıllardır Süper Lig özlemi çeken Samsunspor şampiyonluk yolunda kritik maça çıkıyor. Ertuğrul Sağlam'ın yönettiği Samsunspor TFF 1. Lig Play-Off yarı final ikinci maçında 1-0 yenildiği Altınordu'yu konuk edecek. Samsunspor bu karşılaşmayı iki farklı skorla kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma şansını sürdüren Altınordu ise 1-0'lık avantajını koruyarak finale yükselme peşinde.

Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Samsunspor 3. kez play-off'ta

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.



