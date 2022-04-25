Samsunspor - Altınordu maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu konuk etti.
18. dakikada Feytullah’ın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin solundan az farkla auta çıktı.
19. dakikada Savicevic’in pasına iyi vuran Fofana’nın şutunu kaleci Ali parmak ucuyla kurtardı.
31. dakikada Berk’in savunmadaki hatasını affetmeyen Feytullah takımını öne geçiren golü attı. 0-1
33. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Polat’ın ortasında Fofana skoru eşitledi. 1-1
46. dakikada Ali'nin pasında 6 pasta topla buluşan Tomane'nin şutu üstten auta çıktı.
68. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sami'nin şutu direğin sağından auta çıktı.
74. dakikada ceza sahasına atılan uzun topu iyi kontrol eden Anıl'ın şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.
90+3. dakikada Savicevic'in ortasına iyi yükselen Tallo kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi. 2-1