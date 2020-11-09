Samsunspor - Altınordu maç sonucu: 1-1

Samsunspor-Altınordu karşılaşmasında iki takım da birbirini tartarak, temkinli başladı. Sonrasında ise oyun planlarına sadık kalarak, tempoyu artırdılar. İlk devrenin son çeyreğinde Karadeniz ekibi baskıyı artırdı. Nadir önce direğe takıldı, 30'da attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsun'da Nadir; bir talihsizlik daha yaşadı, 35'te yine direği geçemedi. 36'da bu sefer Veli gole yaklaştı. 40'ta Savicevic, Erhan'ı geçemedi. İlk devrenin hakimi Samsun'du, tek eksik goldü.

Nadir'in büyük talihsizliği

İkinci devrede futbolun yazılı olmayan kuralı işledi: Atamayana atarlar. 57'de Furkan'ın ortasında Ahmet İlhan'ın golü, İzmir ekibini öne taşıdı: 0-1. Samsun'un yanıtı gecikmedi. 64'te Gökhan Alsan'ın pasında Burak Çalık golü buldu: 1-1. Kalan sürede ev sahibi gol için bastırdı. 2 kez direğe takılan Nadir Çiftçi'nin, 81'de bu sefer 2. kez golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Samsunspor, bu bölümde oyunu rakip sahaya yığmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maç fazlasıyla puanını 16 yapan Samsun, 3. sıraya yerleşti. Altınordu ise 14 puanla 6. sırada kaldı.

Mertcan Polat