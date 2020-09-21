Yunanistan'ın PAOK Selanik takımının alt ekibi olan PAOK Komotini'de top koşturan Alpaslan Tahsin, Yılport Samsunspor'un radarına takıldı. Geçtiğimiz günlerde Samsun'a davet edilen yetenekli oyuncu, başta Teknik Menajer Yücel Uyar olmak üzere, Futbol Akademesi antrenörleri tarafından denemeye alındı ve sınıfı geçti.

TÜRK PASAPORTU ÇIKARMASI GEREKİYOR

Samsun yerel medyasından hedefhalk.com'un haberine göre; Yılport Samsunspor geleceğin yıldız adayına "Yunanistan'a dön, bavulunu topla ve Samsun'a gel" dedi. Fakat Alpaslan'ın Türk pasaportu yok. Eğitimini yurt dışında ama Türk okulunda alan Alpaslan, iyi derecede Türkçe biliyor ve Yılport Samsunspor'a gelmek için Türk pasaportunu çıkaracak. Oyuncunun yakın zamanda evrak işlerini çözerek Samsun'a geleceği, yeni sezonda Kırmızı-Beyazlıların U17 takımında forma giyeceği öğrenildi.