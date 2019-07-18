Samsunspor, Ahmethan Köse’nin tapusunu aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe’den transfer ettiği Ahmethan Köse’yle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve teknik menajer Yücel Uyar da katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, Ahmethan Köse'nin potansiyelli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Bu sezonki altıncı transferimizi gerçekleştiriyoruz. Ahmethan Köse'yi 3 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacağız. Fenerbahçe kulübü ile anlaştık. Hem sportif direktörleriyle hem de yöneticileriyle görüştüm ve bir mutabakata vardık. Ahmethan'ın kendisine birçok teklif olmasına rağmen Samsunspor'la çalışmak istediğini belirtti. Biz zaten sezon içerisinde hem izledik hem de güvendiğimiz insanlardan referanslarını aldık. Dolayısıyla takımımıza katmak istediğimiz bir oyuncuydu. Bugün böyle bir buluşma gerçekleşmiş oldu. Hem bugünümüze hem yarınımıza hizmet edecek bir oyuncu, değerli bir oyuncu kattığımızı düşünüyoruz. Hem bu seneki hedefte hem ileriki yıllarda Samsunspor'un hedeflerinde mutlaka katkısı olacaktır. Hem bugün hem de gelecek potansiyel için çok değerli bir oyuncuyla beraberiz" diye konuştu.

YÜCEL UYAR: AHMETHAN ÇOK YETENEKLİ GELECEĞİ OLAN BİR OYUNCU

Ahmethan Köse'nin Samsunspor'un geleceğinde önemli bir rol alacağını belirten teknik menajer Yücel Uyar, "Bizim için önemli bir gün. Çok yetenekli geleceği olan bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. En iyi forvetler Samsun'dan yetişir. Ahmethan da inşallah Cenk İşler, Serkan Aykut, İlhan Mansız, Tanju Çolak gibi Türk futboluna damga vuracak bir futbolcu yetiştiririz. Çünkü o potansiyeli var. Referansları son derece sağlam. İzlediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Gelecek planlarımızda böyle genç arkadaşlarımızın sayısını arttıracağız. Ama hedef şampiyonluk olduğu için yatırım oyuncularına önem veremedik, dönemedik. Ahmethan, Samsunspor'un geleceğinde önemli bir rol alacak. Karakter olarak da son derece düzgün bir kardeşimiz. Futbolcuda artık sadece yetenek, güç ve kuvvet yetmiyor. Karakter bu işin önemli bir parçası. Çünkü o eksik olduğunda diğer ikisini çöpe atmanız gerekiyor. Biz bu üçünün de Ahmethan'da buluştuğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

AHMETHAN KÖSE: ŞU AN ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM

Samsusnpor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Ahmethan Köse ise, "Beni küçük yaştan itibaren yetiştiren Fenerbahçe kulübüne teşekkür ederim. İlk olarak kendimi orada Türkiye'ye tanıtma şansı buldum. Bundan sonraki kariyerimde de benim için güzel bir anı olarak kalacak. Daha sonrasında geçen yıl Kırklarelispor'a gelişimde büyük bir pay sahibi olduğu için onlara da teşekkür etmek istiyorum. Şu an çok daha büyük bir camiadayım. Öncelikle Mustafa Aztopal'a ilgi ve alakasından dolayı, bu transferin bu kadar kısa bir sürede bitmesinden dolayı harcadığı çabadan, başkanımıza, yönetim kurulumuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası çok farklı bir camia. Buraya ilk geldiğimde bunu anladım ve hissettim. Burayı tercih etmemdeki en büyük sebep de kulübün hedefleri ve benim hedeflerimin aynı doğrultuda olmasıydı. Umarım sezon sonunda sizlerle beraber bu takımı ait olduğu yere çıkarırız. Geçen sene de kendime bir hedef koymamıştım. Olabildiğince fazla skor üretmek istiyorum. Burada takıma ne kadar katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" ifadelerini kullandı.