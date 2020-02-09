Samsunspor Afyonspor maç sonucu: 2-0

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Taşkınsoy xx, Ali Demirtaş xx, Ozan Bekar xx
Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x (Gökhan Meral dk. 57 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Muhsin Yıldırım xx, Halil Çolak x (Guido dk. 79 x), Burak Çalık x (Bahattin dk. 60 xx), Gökhan Alsan xx, Atabey Çiçek xxx
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ x, Nazmi x, Semih Ceylan x, Mehmet Dingil xx, Ali Kılıç xx, Onur Toprak xx, Fatih Solmaz x, Aykut Uluç x, İsmet Benli x, İlker Avşar x (Emre Yakut dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x
Goller: Atabey (dk. 8), Bahattin (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Gökhan Meral (Samsunspor), Fatih, Nazmi, Aykut (Afjet Afyonspor)
İHA