Samsunspor, 3 haftada 2. kez takıldı

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, sezona Süper Lig parolası ile girdi. İlk maçında Altay ile berabere kalan, geçen hafta Ümraniye engelini aşan Kırmızı- Beyazlılar, 3. haftada Bandırma deplasmanına konuk oldu. Ban Ban, 33. dakikada yıldız golcüsü Pote ile öne geçti: 1-0. Gol sonrasında itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart ile atıldı. İlk devre, ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda bambaşka bir şekle bürünen Karadeniz ekibi, her geçen dakika baskısını artırdı.

Sevinçleri uzun sürmedi

60'ta Ahmethan Köse, maça dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1. 10 dakika sonra ise sahnede Oğuz Gürbulak vardı. Oğuz, Samsun'u öne geçirmeyi başardı: 1-2. Ancak Kırmızı-Beyazlılar'ın sevinci uzun sürmedi. 1. Lig'in tecrübeli ismi Del Valle, 74'te takımına 1 puanı getirdi: 1-1. Samsunspor, 3 hafta sonunda puanını 4 yaptı. Bandırma ise ilk galibiyetini almayı başardı.