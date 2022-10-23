Samsunspor: 2 - Boluspor: 2

Maçtan dakikalar
2. dakikada Ahmet Sağat’ın ceza sahasına indirdiği topa iyi vuran Laura maçın ilk golünü kaydetti. 1-0
12. dakikada karambolde 6 pasta topu önünde bulan Muhammet Özbaskıcı’nın şutu direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada VAR sonrası kazanılan penaltıyı Gökhan Karadeniz gole çevirdi. 1-1
49. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası sağ köşesinden meşin yuvarlağa düzgün vuran Ali, takımını tekrar öne geçirdi. 2-1
74. dakikada Osman'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ahmet Sağat'ın şutunu kaleci Çağlar kurtardı.
79. dakikada korner sonrası Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tugay'ın şutu defansa çarparak kornere çıktı.
90+4. dakikada Gökhan'ın ortasına iyi yükselen Posmac, kafa vuruşu ile skoru eşitledi. 2-2
İHA