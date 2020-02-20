Samsunspor, 1. Lig’e koşuyor

Türk futbolunun en büyük camialarından biri olan Samsunspor gümbür gümbür geliyor...

2. Lig’de mücadele eden ve sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Kırmızı-Beyazlılar, 24. haftada Amed Sportif engelini rahat geçti. Cumartesi günü takipçisi Manisa FK’yı deplasmanda 3-1 devirip 5 puan öne geçen Karadeniz temsilcisi konuk ettiği Amed Sportif karşısında fişi ilk yarıda çekti.

Amed için çanlar çalıyor

Samsun 15’te Burak Çalık ve 44’te Gökhan Alsan’ın golleri ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Kırmızı-Beyazlı ekipte 63’te maçın skorunu genç golcü Ahmethan Köse belirledi: 3-0.

24 haftalık periyotta yalnızca 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, puanını 61’e yükseltti ve 1922 Konya deplasmanında 3-3 berabere kalan en yakın rakibi Manisa FK ile farkı 7’ye çıkarttı.

Amed’in ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 27 puanda kalan Doğu temsilcisi maç fazlasıyla küme düşme hattının 2 puan üstünde yer alıyor.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Mücahit Değirmenci, Onur Akbal

SAMSUN: Nurullah 7, Erkam 6, Burak 6, Veli 6, Gökhan 7, Ercan 7, İlyas 6, Ahmethan 8 (Dk.75 Halil İbrahim 6), Burak 8 (Dk.61 Bahattin 6), Gökhan 8 (Dk.83 Yalçın ?), Atabey 6

AMED: Abdülaziz 5, Mahmut 4 (Dk.61 Kadir 4), Yiğitcan 5, Yüksel 5, Tolga 4 (Dk.61 Yusuf 4), Murat 4 (Dk.71 İlker 4), Onur 5, Oğuz 4, Erdem 5, Bünyamin 4, Üstün 4

GOLLER: Burak(Dk.15), Gökhan Alsan (Dk.44), Ahmethan (Dk.64) (Samsunspor)

SARI: Bünyamin, Kadir (Amedspor)

Sağlam: Asla gevşemeyeceğiz

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam galibiyetin ardından, “Şampiyonluk matematiksel olarak garanti oluncaya kadar konsantrasyonumuzda, motivasyonumuzda en ufak bir gevşeme olmayacak. Buna izin vermeyeceğim” dedi.