Samsunlu çocuklar çim hokeyi ile tanıştı

Yeni bir spor dalıyla tanışan çocuklar, antrenmanlarda hocalarının talimatlarını yerine getirmek için çalışıyor. Nisan ayından bu yana antrenmanlarını aralıksız sürdüren sporcular, okulların açılması ile son antrenmanlarını gerçekleştirdi.

“Çim hokeyi branşında da madalyalar alacağız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan antrenör Keskin, çim hokeyinin Samsun'da yeni tanınan bir branş olduğunu belirterek, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte koordine halinde Yaz Spor Okulları kapsamında Nisan ayından bu yana altyapı oluşturmak adına bir çalışma başlattık. Gayet iyi sonuçlar aldık. Bugün burada antrenmanlarını tamamlayan çocuklarımız çim hokeyini tanıyarak tecrübe kazandı. Temel eğitimlerimizin ardından branşlaşmaya gideceğiz. Okulların açılması ile bugün burada son antrenmanımızı gerçekleştirdik. Yaz Spor Okullarında branşa kazandırdığımız çocuklar antrenmanlarına Kış Spor Okulları kapsamında kapalı spor salonunda salon hokeyi olarak devam edecekler. Biz diğer yandan okulları gezerek çim hokeyi branşının tanıtımı yapacağız ve altyapı takımlarını oluşturacağız. Belirlediğimiz başarılı öğrenciler ile bir kaç yıla Samsun çim hokeyi branşında da madalyalar alarak adını iyi yerlere taşıyacağına inanıyorum” dedi.

İHA