Samsun’da curling sporcuları yetiştirilmesi için protokol imzalandı

Samsun’da curling sporcuları yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu’nda düzenlenen törende Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit arasında curling sporcuları yetiştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Şebin, burada yaptığı konuşmada, Samsun’da çok iyi tesisler bulunduğunu, projenin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Curling sporunun dünyada 1500’lü yıllardan itibaren yapılan bir kış sporu olduğunu belirten Şebin, "Aynı zamanda olimpik bir spordur. Türkiye’de 10 yıl öncesinde başlamasına rağmen federasyon geçmişi 5 yıldır ama dünyada başarı sıralamasında 5’inciliğe kadar yükselmişiz. Gençler dalında kızlar ve erkeklerde dünya ikinciliğimiz var. Büyük kadınlarda Avrupa’nın en iyi 10 ülkesi arasında mücadele edeceğiz. Yani futbolda Şampiyonlar Ligi’ne denk gelen ligde mücadele edeceğiz. Erkek milli takımımız gençlerden oluşan çok iyi bir takımla geliyor." dedi.

Devletin son 19 yıldır spora önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Şebin, "Belki de Cumhuriyet tarihinin en iyi yatırımları yapılıyor. Bunun nedeni de sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Çünkü spora bakış çok önemlidir. Bu noktada spor adamları olarak çok şanslıyız. Devletimiz tüm spor altyapı yatırımlarını yaptı, sıra spor adamlarındadır. Biz spor adamları da gençlerimizin başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Samsun’da atılan bu adımı çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu da imzalanan protokolle 3 yıl içinde 2 bin öğrenciye curling eğitimi vereceklerini dile getirerek, "İnşallah 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfta okuyan öğrencilerimize curlingi sevdireceğiz. Hem öğrencilerimizin bu spor dalına yönelmesini hem de milli takımın omurgasını oluşturacak sporcular yetiştirilmesine çalışacağız." diye konuştu.

Programda daha sonra curling sporcuları, gösteri müsabakası yaptı.

SAMSUN (AA)