Samsun Canik Belediyespor - İzmit Belediyespor maç sonucu: 77 - 90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 90-77 mağlup etti.

07 Aralık 2019, Cumartesi 20:43
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Samsun Canik Belediyespor - İzmit Belediyespor maç sonucu: 77 - 90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 90-77 mağlup etti.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Sertan Kırklar, Halil Erkoç, Hande Öztürk

Samsun Canik Belediyespor: Harris 25, Fatma Dilara Azaklı, Madden 9, Saadet Aysu Keskin 9, Trajchevska 12, Nikolic 15, Dilan Çelik, Neslihan Külekçi 2, Neslihan Demir 3, Kayra Güler Sağlam 2

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 9, Defne Melissa Paylar, Ezgi Manlacı 3, Warley 16, Willams 14, Yasemin Güneş 2, Gizem Yavuz 8, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Cado 9, Gamze Takmaz 11, Melek Yusufoğlu

1. Periyot: 10-33

Devre: 33-59

3. Periyot: 53-71

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