Samsun Canik Belediyespor - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 53 - 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 74-53 yendi.

21 Aralık 2019, Cumartesi 20:50
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Samsun Canik Belediyespor - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 53 - 74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 74-53 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Orkun Yurttaş, Anıl Veziroğlu, Yasin Karaman

Samsun Canik Belediyespor: Harris 17, Fatma Dilara Azaklı, Madden 2, Saadet Aysu Keskin 7, Trajchevska 4, Nikolic 10, Neslihan Külekçi 7, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam 6

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş 8, Ceren Gökdemir, White 24, Tuğçe İnöntepe 6, Derin Yaya 6, Putnina 4, Bahar Öztürk 11, Warley 11, Nilay Aydoğan 4

1. Periyot: 7-20

Devre:17-38

3. Periyot: 34-51

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