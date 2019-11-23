Samsun Canik Belediye - Galatasaray maç sonucu: 48-69

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6'ncı haftasında Galatasaray Samsun Canik Belediye'ye konuk oldu. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray hızlı başladı.

İlk seti 24-9'luk skorla tamamlayan sarı kırmızılı takım, ilk yarıyı da 38-19 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Galatasaray, maçı 69-48 kazanarak 5'te 5 yaptı. Ekonomik sıkıntılar çeken Samsun Canik Belediye ise henüz galibiyetle tanışamadı.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER : Ergin Sarı (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Sedef Yarıcı (xx)

SAMSUN CANİK BELEDİYE: Dragana Nikolic 4 (x), Dilan Çelik 2 (x), Stephanie Zenora Madden 18 (xx), Fatma Dilara Azaklı 4 (x), Neslihan Külekçi 2 (x), Saadet Aysu Keskin 3 (x), Rebecca Teneile Harris 15 (xx), Neslihan Demir (x), Nena Trajchevska (x), Kayra Güler Sağlam (x)

GALATASARAY: Meltem Yıldızhan 4 (xx), Miray Balotu (x), Şerife Alperi Onar 9 (xx), Sude Yılmaz 4 (xx), Sinem Ataş 13 (xxx), Işıl Alben 5 (xx), Bria Nicole Hartley 7 (xx), Tilbe Şenyürek 9 (xx), Mısra Albayrak 2 (xx), Victoria Ayo Macaulay 14 (xxx), İnci Güçlü 2 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 9-24 (Galatasaray lehine)

İLK YARI: 19-38 (Galatasaray lehine)

3'ÜNCÜ PERİYOT: 31-57