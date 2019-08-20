Samsun Canik Basket sponsor arıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7 yıldır Samsun’u ve Karadeniz’i temsil eden Samsun Canik Belediye Kadın Basketbol Takımı, ekonomik anlamda zor bir döneme girmesinin ardından, yeni sezon da sponsor arayışına başladı. Kulüp başkanı Zafer Şimşek, ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi, ilk müsabaka 12 Ekim'de Samsun'da Adana Basketbol ile oynanacak. Canik Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Karadeniz Bölgesi'ni ve Samsun'u temsil eden tek takımdır. Türlü basın organlarında büyük yer alan Samsununumuzun temsilcilerinin, daha büyük kitlelere hitap edebilmesi ve paydaşları ile birlikte büyüyebilmesi için, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın da izin vermesinin ardından takımın ismine ve formasına sponsor reklam alınmasına karar verildi. Basketbol branşı amatör spor dalları arasında sayıldığından, yapılan bütün masraflar işletmelerin vergi matrahından düşebilecek olması da sponsor olmak isteyen kuruluşlar için bir avantaj olacak. Bu takım sadece Canik'i değil, Samsun’u temsil etmektedir. Hatta Türkiye'yi 3 yıl önce Avrupa Kupası'nda temsil etmiştir. Samsun'da yaşayan tüm basketbol severleri, şehrin iş insanlarını, takımımıza desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.

LİGDE KALMAK İÇİN SPONSORA İHTİYACIMIZ VAR

Yeni sezon öncesi güçlü bir ekip oluşturmak için sponsora ihtiyaç duyduklarını belirten Zafer Şimşek, “Mevzuat takımların önüne isim alma hakkı veriyor. Bunu Yılport Samsunspor’da olduğu gibi görebiliyoruz. Biz takımı ligde daha iyi yerlerde tutmak için sponsor veya isim hakkı arıyoruz. Bir takımın Süper Lig’de kalması için yıllık 2.5-3 milyon TL gibi bir bütçeye ihtiyacı var. 6-7 milyon TL ile de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulabilir. Maçlarımıza iddiaya girdiği için basketbol federasyonundan ve Spor Toto’dan bize her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyon TL para geliyor. Bu parayla bir takımın ligde kalması çok zor. O yüzden bizim ligde tutunabilmemiz için maddi olarak yaklaşık 1 milyon TL’lik nakit kaynağa ihtiyacımız var. Oluşturulacak bütçeye göre de teknik ekip ve kadroyu kuracağız” dedi.

DHA