Şampiyonluk maçında stadın ışıkları gitti
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonunun belirlenme ihtimali bulunan Başakşehir - Kayserispor maçının 66.dakikasında stadın elektrikleri gitti. Ev sahibi Başakşehir'in 1-0 önde götürdüğü maç bir süre durdu. Karşılaşma yaklaşık 15 dakika kadar durdu ve yeniden ışıkların gelmesi ile başladı
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor’u ağırladığı mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.
Karşılaşma yaklaşık 15 dakika kadar durdu ve yeniden ışıkların gelmesi ile başladı
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1284933991209095168