Şampiyonluk maçında stadın ışıkları gitti

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor maçında elektrikler kesildi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor’u ağırladığı mücadelenin 66’ncı dakikasında stat ışıkları söndü. Elektriğin kesildiği anda hakem Ali Şansalan da su molası verdi.

Karşılaşma yaklaşık 15 dakika kadar durdu ve yeniden ışıkların gelmesi ile başladı











