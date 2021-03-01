Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde heyecan devam ediyor. 27 – 28 Şubat tarihlerinde oynanan 10 karşılaşma ile birlikte 6. hafta geride kaldı.

Zirve Yarışı

VFŞL’de zirve yarışı Papara SuperMassive’in kontrolünde ilerlemeye devam ediyor. Haftayı Dark Passage ve Galatasaray Espor karşısında aldığı zaferler ile kapatan Papara SuperMassive toplamda 11 galibiyete ulaşarak liderliğini sürdürüyor.

Papara SuperMassive’in en yakın takipçisi fastPay Wildcats oldu. Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe galibiyetleriyle haftayı kapatan ekip ikinci sıradaki ilerleyişine devam ediyor.

Üçüncü Sırada Üç Ekip

Yedişer galibiyetli Beşiktaş, Galatasaray Espor ve Nasr Esports üçüncü sırayı paylaşıyor. Üç ekip de haftayı birer galibiyet ve birer mağlubiyet ile kapattı.

Bu üçlüyü altı galibiyeti bulunan Dark Passage takip ediyor. VFŞL’de ilk 6 sırada bulunan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanıyor ve mevcut tabloda Dark Passage mevsim finalleri çizgisinde bulunuyor.

Mevsim Finalleri Yarışı

Ligin ilk altılısı arasındaki mücadele devam ederken, tablonun alt sıralarındaki Team Aurora dışındaki üç takım da yarışın içinde kaldı. Haftayı bir galibiyetle kapatan 1907 Fenerbahçe Espor, mevsim finalleri çizgisinin yalnızca bir sıra gerisinde, yedinci sırada bulunuyor. 5 Ronin haftayı galibiyetsiz kapatsa da ilk 6 iddiasını sürdürüyor.

Haftanın sürprizi ise GALAKTICOS oldu. İlk 5 haftada yalnızca iki galibiyet alabilen takım, 6. haftada çıktığı iki maçı da kazanmayı başardı. Haftanın ilk gününde Team Aurora karşısında 16 dakikada elde ettikleri galibiyet, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi tarihinin en hızlı zaferi olarak LoLespor tarihine geçti.

VFŞL’de Derbi Haftası

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta maçları 6 – 7 Mart tarihlerinde oynanacak. 7 Mart Pazar günü saat 16.00’da 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor karşı karşıya geleceği derbi maçı da izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak. Mücadeleleri lolespor.com adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.