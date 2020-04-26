Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan LoLespor, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Yaz Mevsimi başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre lig Yaz Mevsimi’ni 6 Haziran’da oynamaya başlayacak.

Corona virüs salgını dünyadaki tüm sektörleri olduğu gibi esporu da ciddi bir şekilde etkiledi. Etkinliklerin bir çoğu iptal edilirken devam eden liglerin tamamı online olarak sürdürülüyor. LEC ve LCS Finalleri geçtiğimiz hafta online bir şekilde oynanırken Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi playoff maçları da online olarak oynanacak.

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Offline etkinliklerin iptal olmasıyla birçok tarih de değişti. League of Legends camiasının heyecanla beklediği ve ekosistemin en büyük ikinci turnuvası olan MSI 2020’nin iptaliyle birlikte lig başlama tarihleri de tekrar gözden geçirildi. Buna göre Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 6 Haziran tarihinde Yaz Mevsimi mücadelelerine başlayacak.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi’nde ise playoff heyecanı başlamak üzere. Ülkemizde uygulanan sokağa çıkma yasağından ötürü bugün (25 Nisan Cumartesi) başlaması gereken çeyrek final eşleşmeleri 27 Nisan Pazartesi ve 28 Nisan Salı günleri oynanacak. Pazartesi günü SUP-AUR, Salı günü ise IWC-GAL serileri oynanacak.



